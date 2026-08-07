Ireland vs Afghanistan 2nd ODI: आयरलैंड और अफगानिस्‍तान के बीच खेली जा रही पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला उत्तरी आयरलैंड के ब्रेडी क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी अफगानिस्‍तान की टीम ने इब्राहिम जादरान की 84 रनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर आयरलैंड के सामने 300 रनों का विशाल लक्ष्‍य रखा है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ कहर बरपाने वाले भारतीय मूल के जय मूंदड़ा की इस मैच में जमकर धुनाई हुई है। उन्‍होंने अपने 9 ओवर के स्‍पेल में 8.70 की इकॉनमी से सबसे ज्‍यादा 78 रन देकर दो विकेट चटकाए।