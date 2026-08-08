Rashid Khan ने बदल दिया वनडे क्रिकेट का इतिहास, 6 विकेट लेकर चामिंडा वास-ट्रेंट बोल्ट और स्टार्क का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

अफगानिस्तान के अनुभवी स्पिनर ने आगे कहा, "चीजें आसान रखें और अपने जादुई स्पेल का आनंद लें। एक मैच से हम सबसे अच्छी टीम नहीं बन जाएंगे। भारत के खिलाफ हमारी सीरीज बहुत मुश्किल थी। बॉलिंग यूनिट में कुछ चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। तेज गेंदबाजी के नजरिए से, इस मैच में हमें अंतिम ओवरों में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। हालांकि, मुझे लगता है कि नई गेंद के साथ हम इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। भारत के खिलाफ हमने बहुत सारी गलतियां की थीं। हमारे लिए यह एक शानदार मौका है जहां हम एक टीम के तौर पर मिलकर सही लेंथ पर बेहतरीन गेंदबाजी कर सकें। अगले वर्ल्ड कप के लिए यह अच्छी तैयारी होगी। मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजी यूनिट में बॉलिंग पर कंट्रोल के मामले में हम और बेहतर हो सकते हैं।"