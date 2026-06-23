Rishabh Pant IPL Trade: IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत को 12 करोड़ का नुकसान, 15 करोड़ लेकर दिल्ली कैपिटल्स में हुए शामिल

आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत को पहली बार लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करने का मौका मिला और उस सीजन टीम 7वें स्थान पर रही। खुद पंत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। टीम ने 14 में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल की और 8 में उसे हरा झेलनी पड़ी। आईपीएल 2026 में भी पंत और लखनऊ के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। टीम 14 में से 4 मैच जीत पाई और टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर हो गई। टीम 10वें स्थान पर रही। जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि ऋषभ पंत की LSG से छुट्टी हो सकती है।