इंग्लैंड दौरे पर Vaibhav Suryavanshi को परेशान कर सकते हैं जोफ्रा आर्चर, IPL में एक ही टीम का करते हैं प्रतिनिधित्व

Vaibhav Suryavanshi vs Jofra Archer: भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर को लेकर इन दिनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच एक अहम चर्चा बनी हुई है। क्या जोफ्रा आर्चर को वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की कोई खास जानकारी या संभावित कमजोरी पता है? खास बात ये है कि दोनों खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए एक ही टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इसी दौरान बेबी बॉस वैभव ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा और जल्द ही भारतीय T20 टीम में शामिल हुआ। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन ने उन्हें तेजी से एक उभरता हुआ स्टार बना दिया है।