Suryansh Shedge replaces Nitish Kumar Reddy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पुरुष मुख्‍य चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 26 जून से शुरू होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्‍लेसमेंट की घोषणा कर दी है। उनकी जगह श्रीलंका ए खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्यांश शेडगे को टीम इंडिया में पहली बार शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी के इस साथी ने श्रीलंका में हाल ही में खेली गई ट्राई नेशन ए सीरीज में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था।