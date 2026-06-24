ICC Rankings: जो रूट और मैट हेनरी बने नंबर-1, भारतीय खिलाड़ियों को भी हुआ बड़ा फायदा

टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 46 और 77 रन की पारियां खेलीं। हैरी ब्रूक अब दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ट्रेविस हेड तीसरे नंबर पर आ गए हैं। स्टीव स्मिथ चौथे और कामिंदु मेंडिस पांचवें स्थान पर हैं। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने बड़ी छलांग लगाई है। वह अब पहले स्थान पर पहुंच गए हैं और भारत के जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। टेस्ट ऑलराउंडरों में भारत के रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर बने हुए हैं। मार्क जैसन दूसरे, मेहदी हसन मिराज़ तीसरे, मिचेल स्टार्क चौथे और बेन स्टोक्स पांचवें स्थान पर हैं।