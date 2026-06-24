IND vs IRE Pitch Report: जिस पिच पर खेला जाएगा भारत-आयरलैंड का मैच, वहां 130 रन का भी नहीं है औसत स्कोर

भारत और आयरलैंड के बीच अब तक आठ मुकाबले खेले गए हैं और आठों में भारतीय टीम को जीत मिली है। पहली बार दोनों टीमें साल 2009 में आमने-सामने हुई थीं, जहां भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2009 से लेकर अब तक भारतीय टीम हर बार आयरलैंड को हराती रही है। इससे पहले जब भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर जाती थी तो मुकाबले डबलिन में खेले जाते थे, लेकिन इस बार दोनों टी20 मुकाबले नॉर्दन आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में खेले जाएंगे। ऐसे में यह पिच भारतीय टीम के लिए चुनौती साबित हो सकती है।