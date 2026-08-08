9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SLC XI: वार्म-अप मैच में ही खुली भारतीय गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी की भी पोल, पंत-ध्रुव फेल होने पर दोबारा उतारे पड़े देवदत्त

IND vs SLC XI Warm-up Match: श्रीलंका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से पहले वार्म-अप मैच में ही भारतीय टीम की पोल खुल गई है। पहले जहां गेंदबाजों ने 363 रन स्‍कोर बोर्ड पर टंगवा डाले। वहीं, बल्‍लेबाज भी दूसरे दिन संघर्ष करते नजर आए। यशस्‍वी, ऋषभ और जुरेल के फेल होने के बाद मजबूरी में देवदत्त पड्डिकल रिटायर्ड हर्ट करने के बाद फिर से उतारने को मजबूर होना पड़ा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 08, 2026

IND vs SLC XI Warm-up Match

रन के लिए दौड़ते रवींद्र जडेजा और देवदत्‍त पडिक्‍कल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs SLC XI Warm-up Match Highlights: भारत ने कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर जारी तीन दिवसीय वार्म अप मैच में श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ भले ही दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लेकिन, यह भी किसी से छिपा नहीं कि भारतीय बल्‍लेबाज संघर्ष करते नजर आए। यशस्‍वी जायसवाल खाता नहीं खोल सके, तो ऋषभ पंत 2 और ध्रुव जुरेल एक रन बनाकर चलते बने। इसी वजह से शतक बनाकर रिटायर्ड हर्ट होने वाले देवदत्‍त पडिक्‍कल को दोबारा क्रीज पर भेजना पड़ा, जिन्‍होंने भारत के स्‍कोर को विपक्षी टीम के करीब पहुंचाया। फिलहाल दूसरे दिन स्‍टंप तक भारत ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। अब वह मेजबान टीम से सिर्फ 6 रन पीछे है।

श्रीलंका क्रिकेट इलेवन ने 363/8 पर घोषित की पारी

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका क्रिकेट इलेवन ने अपनी पहली पारी 363/8 के स्कोर पर घोषित की थी। निशान मदुष्का और रविंदु रसंथा ने पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। निशान 12 बाउंड्री के साथ 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद रविंदु ने पसिंदु सूरियाबंदारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रन की पार्टनरशिप की। पसिंदु 6 चौकों के साथ 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि रविंदु ने 7 बाउंड्री के साथ 71 रनों की पारी खेली।

आकिब नबी से बॉलिंग ही नहीं करवाई

इसके बाद कप्तान सोनल दिनुशा ने रमेश मेंडिस के साथ 7वें विकेट के लिए 63 रन जुटाते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया। सोनल ने टीम के खाते में 52 रन जोड़े। जबकि रमेश मेंडिस ने 32 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने साधारण प्रदर्शन करते हु 2-2 विकेट चटकाए, जबकि गुरनूर बराड़ को एक विकेट मिला। चौंकाने वाली बात ये रही कि आकिब नबी से कोई ओवर नहीं कराया गया।

देवदत्‍त पडिक्‍कल को उतराना पड़ा दोबारा

363 रन के जवाब में दूसरे दिन भारत दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लगा, वह बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 रन की पार्टनरशिप करते हुए पारी को संभाला। केएल 40 रन बनाकर आउट हुए, वह अर्धशतक से चूक गए।

भारत की तरफ से देवदत्त पड्डिकल ने 117 गेंदों पर 103 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत 920 और ध्रुव जुरेल (1) चलते बने। वहीं, रवींद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। मानव सुथार ने 41 रन का योगदान दिया। यहां से टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। इसलिए पडिक्‍कल को दोबारा उतरना पड़ा वह 142 रन पर नाबाद रहे, जबकि गुरनूर बराड़ 36 रन पर नाबाद पवेलियन लौटे। इन दोनों भारत को 357 के स्‍कोर पर पहुंचाया।

रिटायर्ड हर्ट होने के बाद इस खिलाड़ी की एक्टिंग कर रहे थे रवींद्र जडेजा, हंसते-हंसते लोट-पोट हुए गौतम गंभीर, देखें Video

ये भी पढ़ें
Ravindra Jadeja imitated Kuldeep Yadav, Gautam Gambhir, IND vs SLC XI,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

08 Aug 2026 08:13 pm

Published on:

08 Aug 2026 08:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SLC XI: वार्म-अप मैच में ही खुली भारतीय गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी की भी पोल, पंत-ध्रुव फेल होने पर दोबारा उतारे पड़े देवदत्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं? फिटनेस को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट

‘अगर वह 17-18 साल का है तो…’, Vaibhav Suryavanshi की उम्र को लेकर Brett Lee का बड़ा बयान

Brett Lee and Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

IND vs SL XI: आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़ने के बाद गुरनूर बराड़ को नहीं मिला बैटिंग का मौका, टीम इंडिया की पहली पारी घोषित

Gurnoor Brar
क्रिकेट

Delhi Premier League 2026 में नहीं थम रहा पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का तूफान, 2 मैचों में ही उड़ा दिए हैं 11 छक्के

Sarthak Ranjan in Delhi Premier League
क्रिकेट

एक ओवर में 4 छक्के, Gurnoor Brar की तूफानी बैटिंग के बाद Gautam Gambhir का रिएक्शन जमकर हो रहा वायरल

Gautam Gambhir Reaction on Gurnoor Brar Batting
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.