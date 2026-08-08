IND vs SLC XI: वार्म-अप मैच में ही खुली भारतीय गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी की भी पोल, पंत-ध्रुव फेल होने पर दोबारा उतारे पड़े देवदत्त

IND vs SLC XI Warm-up Match Highlights: भारत ने कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर जारी तीन दिवसीय वार्म अप मैच में श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ भले ही दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लेकिन, यह भी किसी से छिपा नहीं कि भारतीय बल्‍लेबाज संघर्ष करते नजर आए। यशस्‍वी जायसवाल खाता नहीं खोल सके, तो ऋषभ पंत 2 और ध्रुव जुरेल एक रन बनाकर चलते बने। इसी वजह से शतक बनाकर रिटायर्ड हर्ट होने वाले देवदत्‍त पडिक्‍कल को दोबारा क्रीज पर भेजना पड़ा, जिन्‍होंने भारत के स्‍कोर को विपक्षी टीम के करीब पहुंचाया। फिलहाल दूसरे दिन स्‍टंप तक भारत ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। अब वह मेजबान टीम से सिर्फ 6 रन पीछे है।