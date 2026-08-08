राशिद खान ने रचा इतिहास, छह विकेट झटक आयरिश टीम को किया ढेर, ODI में ऐसा करने वाले पहले स्पिनर

मैच के आखिर में आयरलैंड ने जोरदार वापसी की और 21 रनों के अंदर अफगानिस्तान के तीन विकेट झटके। हशमतुल्लाह शाहिदी की आक्रामक लेकिन सधी हुई 21 गेंदों की 36 रनों की पारी ने अफगानिस्तान को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। जवाब में पॉल स्टर्लिंग का विकेट जल्दी गिरने के बावजूद आयरलैंड ने अच्छी शुरुआत की और पावरप्ले में 1 विकेट पर 65 रन बना लिए। एंडी बालबर्नी क्रीज पर सहज दिखे और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। अपना सिर्फ चौथा वनडे खेल रहे केड कारमाइकल ने सलीम साफी के 14वें ओवर में 21 रन कूटकर अफगानिस्तान पर दबाव बनाया।