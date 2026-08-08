भारत को बहुत बड़ा झटका, ‘द हंड्रेड’ के दौरान चोटिल हुई जेमिमा चोट, एशिया कप खेलने पर सस्पेंस

महिला टी20 एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें टूर्नामेंट का पहला मैच हांगकांग और थाईलैंड के बीच खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगा। इसके बाद 3 और 5 सितंबर को हांगकांग और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से मुकाबला होगा। टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। अगर रोड्रिग्स को इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, तो हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के लिए उनके पास एक महीने से भी कम समय है।