रवींद्र जडेजा फिर बने टीम इंडिया के संकटमोचक, 228 दिन बाद बल्ले से आया अर्धशतक

रवींद्र जडेजा इससे पहले 25 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक लगाया था, जब उन्होंने 87 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। उस दौरान भी जडेजा ने भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा था। इसके साथ ही उन्‍होंने गेंदबाजी में 6 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं, अब उन्‍होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद वह 117 गेंदों पर 63 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके भी लगाए हैं। इससे पहले उन्‍होंने गेंदबाजी में दो विकेट हासिल किए।