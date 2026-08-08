The Hundred Women’s: ट्रेंट रॉकेट्स की लगातार 5वीं जीत, नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी

The Hundred Women's: नैट साइवर-ब्रंट और बेथ मूनी की हाफ-सेंचुरी की मदद से ट्रेंट रॉकेट्स ने शनिवार को ओवल में मुंबई इंडियंस लंदन के खिलाफ 9 विकेट से आसान जीत हासिल की, जिससे पॉइंट्स टेबल में टॉप पर उनकी जगह और मजबूत हो गई। सामंथा बेट्स ने 13 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसके चलते एमआई लंदन पांच विकेट पर 121 रन ही बना सकी। इसके जवाब में ट्रेंट रॉकेट्स ने लक्ष्‍य को 18 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल करते हुए जीत दर्ज की। यह रॉकेट्स की लगातार पांचवीं जीत है। इसके साथ ही उसका नॉकआउट में पहुंचना पक्का हो गया है।