केएल राहुल। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
KL Rahul set to break Gautam Gambhir record: भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ 67 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 40 रन की पारी खेलते हुए अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। भले ही वह अर्धशतक से चूक गए, लेकिन इससे साफ हो गया है कि वह अच्छी फॉर्म में हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में केएल भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। इस सीरीज में उनके सामने मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को पीछे छोड़ने का मौका है।
बता दें कि गौतम गंभीर ने जब 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के तीनों फॉर्मेट में 242 मैचों की 283 पारियों में 10324 रन बनाए। जबकि केएल राहुल 238 मैचों की 277 पारियों में 9830 रन बना चुके हैं। वह 170 रन बनाते ही 10 हजार रन के माइलस्टोन तक पहुंच जाएंगे। वहीं, इस सीरीज में 495 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वह 10325 रन के साथ गौतम गंभीर को पीछे छोड़ देंगे।
|क्रम
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|सचिन तेंदुलकर
|1989-2013
|664
|782
|34,357
|248*
|48.52
|100
|164
|2
|विराट कोहली
|2008-2026
|562
|629
|28,359
|254*
|52.71
|85
|148
|3
|राहुल द्रविड़
|1996-2012
|504
|599
|24,064
|270
|45.57
|48
|145
|4
|रोहित शर्मा
|2007-2026
|514
|547
|20,427
|264
|42.46
|51
|112
|5
|सौरव गांगुली
|1992-2008
|421
|485
|18,433
|239
|41.42
|38
|106
|6
|एमएस धोनी
|2004-2019
|535
|523
|17,092
|224
|44.74
|15
|108
|7
|वीरेंद्र सहवाग
|1999-2013
|363
|431
|16,892
|319
|40.60
|38
|70
|8
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|1984-2000
|433
|455
|15,593
|199
|39.77
|29
|79
|9
|सुनील गावस्कर
|1971-1987
|233
|316
|13,214
|236*
|46.20
|35
|72
|10
|युवराज सिंह
|2000-2017
|399
|388
|11,686
|169
|34.98
|17
|71
|11
|वीवीएस लक्ष्मण
|1996-2012
|220
|308
|11,119
|281
|41.64
|23
|66
|12
|शिखर धवन
|2010-2022
|269
|288
|10,867
|190
|39.66
|24
|55
|13
|दिलीप वेंगसरकर
|1976-1992
|245
|305
|10,376
|166
|39.30
|18
|58
|14
|गौतम गंभीर
|2003-2016
|242
|283
|10,324
|206
|38.95
|20
|63
|15
|केएल राहुल
|2014-2026
|238
|277
|9,830
|199
|40.45
|22
|62
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