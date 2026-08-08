KL Rahul set to break Gautam Gambhir record: भारतीय टीम के अनुभवी बल्‍लेबाज केएल राहुल ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ 67 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्‍के की मदद से 40 रन की पारी खेलते हुए अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। भले ही वह अर्धशतक से चूक गए, लेकिन इससे साफ हो गया है कि वह अच्‍छी फॉर्म में हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में केएल भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। इस सीरीज में उनके सामने मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को पीछे छोड़ने का मौका है।