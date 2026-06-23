IRE vs IND: टी20 वर्ल्डकप के बाद टीम इंडिया से बाहर हो गए 7 खिलाड़ी, कोई हुआ ड्रॉप, तो किसी का कट गया पत्ता

इसका मतलब ये है कि अब कुलदीप यादव और सूर्यकुमार यादव को चयनकर्ताओं ने टी20 फॉर्मेट से साइडलाइन कर दिया है। बचे रिंकू सिंह, तो वनडे और टेस्ट में एक बार टेस्ट से निकलकर वापसी करना तो फिर भी आसान है लेकिन जिस तरह से टी20 फॉर्मेट के लिए दावेदारों की फौज बाहर बैठी है, उसे देखते हुए रिंकू सिंह की भी वापसी मुश्किल लगती है। रिंकू और कुलदीप के टी20 टीम से बाहर होने का मतलब ये भी है कि अब चयनकर्ताओं ने मन बना लिया है कि जो प्रदर्शन करेगा वही टीम में रहेगा। खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब टीम में जगह नहीं है।