IND vs IRE: डेब्यू से पहले ही वैभव सूर्यवंशी का आयरलैंड में जलवा, टिकटों के लिए मारामारी, अभी से फुल हो गया स्टेडियम

इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में वैभव ने 38 गेंदों पर 101 रनों का शतक जड़कर इतिहास रच दिया था। वे टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। अब आयरलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ अगर उन्हें मौका मिला तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन सकते हैं। यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है जिन्होंने 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। वैभव ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिये खेलते हुए 230 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाये थे।