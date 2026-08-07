IND vs SL XI: श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच से पहले बढ़ी टीम इंडिया की मुसीबत, शुभमन गिल हुए चोटिल

India Tour of Sri Lanka 2026: भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को श्रीलंका XI के खिलाफ आज से एक प्रैक्टिस मैच खेलना है। पहले यह वॉर्म-अप मैच 4 दिन का होने वाला था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 3 दिन का कर दिया गया। इस मैच के जरिए टीम इंडिया के पास रेड बॉल फॉर्मेट में ढलने और अपने कॉम्बिनेशन को आजमाकर प्लेइंग 11 चुनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से टीम इंडिया का यह प्लान फेल हो सकता है और तैयारी भी अधूरी रह सकती है। इसके अलावा शुभमन गिल की चोट ने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनकी जगह केएल राहुल कप्तानी करने उतरे।