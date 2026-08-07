‘मेरे लिए सबसे मुश्किल फैसलों में से एक’, 4 मैच के बाद ही इंग्लैंड को तूफानी गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा

अपने संन्यास का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, "प्रोफेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मेरा हमेशा से सपना था। इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे बचपन के सपनों को जीने जैसा रहा है। मैंने खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है और यह मेरे लिए सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से मैं एक साल से ज़्यादा समय से मैदान से दूर रहा। लगातार चोटों ने मुझे क्रिकेटर के तौर पर खेल से दूर रखा और अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैंने तय किया कि अगली चुनौती का सामना करने का यह सही समय है।"