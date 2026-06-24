ODI Ranking: वनडे रैंकिंग 2,3,4 पर भारत का कब्जा, गिल ने लगाई टॉप 2 में छलांग, कोहली और रोहित भी टॉप 5 में बरकरार

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को 2 पायदन के नुकसान के चलते टॉप-10 से बाहर होना पड़ा है। राहुल 651 रेटिंग अंक के साथ 11वें स्थान पर आ गए हैं। ईशान किशन ने 78 गेंदों में 125 रन बनाए थे, अब वे 21 पायदान की उड़ान के साथ 43वें नंबर पर विराजमान हो गए है। वहीं आखिरी वनडे में शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल 84 पायदान ऊपर आकर 71वें नंबर पर आ गए हैं।