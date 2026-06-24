Women’s T20 World Cup 2026 से 4 टीमें बाहर, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड की जीत के बाद देखें अपडेटेड अंक तालिका

ग्रुप बी में भले ही इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने कोई मुकाबला नहीं गंवाया हो, लेकिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी सेमीफाइनल की रेस में शामिल हैं। दोनों ने चार-चार में से दो-दो मुकाबले जीते हैं और अगर वे अपने आखिरी मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल करते हैं तथा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें अपने-अपने आखिरी मुकाबले हार जाती हैं, तो इन दोनों में से कोई भी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हालांकि ऐसा होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है।