24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026 से 4 टीमें बाहर, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड की जीत के बाद देखें अपडेटेड अंक तालिका

Women's T20 WC 2026 Points Table: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया है, जबकि स्कॉटलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वहीं भारत, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें अभी भी अंतिम चार की दौड़ में बनी हुई हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 24, 2026

new zealand vs scotland

न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड (फोटो- IANS)

Women's T20 World Cup Points Table: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में मंगलवार को तीन मुकाबले खेले गए, जिनके नतीजों के बाद एक टीम ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया, तो वहीं स्कॉटलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गईं। न्यूजीलैंड की उम्मीदें बरकरार हैं, वहीं श्रीलंका भी अंतिम चार में पहुंचने की रेस में शामिल है, जबकि आयरलैंड पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है।

ऑस्ट्रेलिया का टिकट लगभग कन्फर्म

आपको बता दें कि पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराया, तो आयरलैंड को श्रीलंका वूमेंस ने 9 विकेट से मात दी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा और अपना सेमीफाइनल का टिकट लगभग कन्फर्म कर लिया। इस जीत के साथ अंक तालिका में भी काफी बदलाव हुआ।

ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम टॉप-2 में बनी हुई हैं, तो वहीं न्यूजीलैंड ने जीत के साथ तीसरे स्थान पर जगह बना ली। श्रीलंका चौथे स्थान पर है, जबकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लिए सेमीफाइनल की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और वे क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं।

ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया लगातार चार जीत के साथ पहले स्थान पर है और उसका सेमीफाइनल टिकट लगभग कन्फर्म है। वहीं इंडिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमों ने तीन-तीन मुकाबलों में दो-दो जीत हासिल की हैं और वे क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। पांचवें स्थान पर पाकिस्तान है, जिसने एक भी मुकाबला नहीं जीता है, जबकि नीदरलैंड्स भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और उसने भी कोई मुकाबला नहीं जीता है।

इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और एक ग्रुप से सिर्फ दो ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ऐसे में ग्रुप बी से जहां इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें सबसे बड़ी दावेदार हैं, तो वहीं ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का दावा मजबूत लग रहा है।

हालांकि भारतीय टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर जरूर है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना होगा, जो अब तक टूर्नामेंट में लगातार चार मुकाबले जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को हराना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं लग रहा है। ऐसे में ग्रुप ए से साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे दौर में जाती हुई नजर आ रही है।

मुश्किल है टीम इंडिया की राह

इसके अलावा बांग्लादेश के अगले दोनों मुकाबले काफी मुश्किल हैं, जहां उसे साउथ अफ्रीका और इंडिया से भिड़ना है। हालांकि अगर बांग्लादेश दोनों मुकाबले जीत लेती है, तो उसकी भी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीद बनी रहेगी।

ग्रुप बी में भले ही इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने कोई मुकाबला नहीं गंवाया हो, लेकिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी सेमीफाइनल की रेस में शामिल हैं। दोनों ने चार-चार में से दो-दो मुकाबले जीते हैं और अगर वे अपने आखिरी मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल करते हैं तथा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें अपने-अपने आखिरी मुकाबले हार जाती हैं, तो इन दोनों में से कोई भी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हालांकि ऐसा होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's T20 World Cup 2026

Published on:

24 Jun 2026 08:26 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s T20 World Cup 2026 से 4 टीमें बाहर, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड की जीत के बाद देखें अपडेटेड अंक तालिका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

Women’s T20 World Cup 2026: भारत के ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल टिकट लगभग कन्फर्म, 1 स्थान के लिए रेस में 3 टीमें शामिल

pakistan vs australia
क्रिकेट

रोहित शर्मा को राष्‍ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से किया सम्मानित, BBCI ने शेयर किया वीडियो

Rohit Sharma honored with Padma Shri award
क्रिकेट

‘मां ने मेरे लिए बैंक की नौकरी छोड़ी’ टीम इंडिया में पहली बार चुने जाने पर भावुक हुए Suryansh Shedge

Suryansh Shedge on maiden India call-up
क्रिकेट

भारतीय महिला टीम को दूर करनी होगी अपनी मध्‍यक्रम की कमजोरी, वर्ना भूल जाइये टी20 वर्ल्‍ड कप जीतने का सपना

Indian Women's Team Weakness
क्रिकेट

ऑस्‍ट्रेलिया आज पहुंच सकती है सेमीफाइनल, भारत समेत इन 3 टीमों के बीच फंसा पेच

T20 World Cup 2026 Group A Scenarios
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.