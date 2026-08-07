सिकंदर रजा ने The Hundred में मचाई तबाही, छक्कों की बारिश कर लंदन स्पिरिट के मुंह से छीन लिया जीत

MI London vs London Spirit: द हंड्रेड 2026 के 23वें मुकाबले में एमआई लंदन ने लंदन स्पिरिट को चार विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट ने 100 गेंदों में 5 विकेट खोकर 160 रन बनाए, जिसमें लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने शानदार 28 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं डेविड विली और जेम्स कोल्स ने 30+ रनों का योगदान दिया। 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई लंदन ने 65 गेंदों में 97 रन बना लिए थे और यहाँ से जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन फिर सिकंदर रज़ा ने मैदान पर आकर छक्कों की बारिश कर 6 गेंद रहते टीम को चार विकेट से जीत दिला दी।