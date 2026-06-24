ENG vs NZ: तीसरे टेस्ट में वापसी से पहले बेन स्टोक्स ने सबसे सामने मांगी माफी, नाइटक्लब कांड के चलते किया था टीम से बाहर

स्टोक्स ने कहा कि नेतृत्व का मतलब यह भी है कि जब चीजें गलत हों तो जिम्मेदारी लेना और जहां जरूरी हो, सुधार करना। मेरे लिए यह मानना ​​और इस पर बात न करना बेवकूफी और नादानी होगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो सब ठीक है, लेकिन आपको चीजों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर आपको यह जिम्मेदारी लेनी है, तो आपको इतना बड़ा और हिम्मतवाला होना होगा कि आप इसे अपने कंधों पर ले सकें, सबकी आंखों में देख सकें, और जैसे माफी मांगनी चाहिए वैसे माफी मांग सकें। मैंने यही किया।