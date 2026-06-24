24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ENG vs NZ: तीसरे टेस्ट में वापसी से पहले बेन स्टोक्स ने सबसे सामने मांगी माफी, नाइटक्लब कांड के चलते किया था टीम से बाहर

स्टोक्स और एटकिंसन दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की जीत के बाद टीम के आधी रात के कर्फ्यू के कथित उल्लंघन की जांच के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 24, 2026

AUS vs ENG 5th Test Highlights

इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

Ben Stokes Apologises To Teammates: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक तीसरे टेस्ट के लिए टीम में लौटने के बाद उन्होंने अपने टीम के साथियों से माफी मांगी थी। स्टोक्स ने माना कि उनके और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन विवाद का टीम पर असर पड़ा था।

स्टोक्स और एटकिंसन दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए

स्टोक्स और एटकिंसन दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की जीत के बाद टीम के आधी रात के कर्फ्यू के कथित उल्लंघन की जांच के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया था। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को किसी भी हिंसक व्यवहार से बरी कर दिया गया था, लेकिन एक अनुशासनात्मक सुनवाई में पाया गया कि उन्होंने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया था और उन्हें लिखित चेतावनी दी गई थी।

तीसरे टेस्ट से पहले स्टोक्स ने कहा, "टीम में वापस आने के बाद उनकी पहली जिम्मेदारियों में से एक ड्रेसिंग रूम को संबोधित करना और इस घटना का दूसरों पर पड़े असर को स्वीकार करना था। एक कप्तान के तौर पर मुझे सबसे पहले यही करना था।" स्टोक्स ने माना कि यह स्थिति सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी और इसने टीम के कई सदस्यों, खासकर युवा खिलाड़ियों को प्रभावित किया, जो दूसरे मैच के दौरान अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे।

घटना ने टीम और खेल के माहौल को प्रभावित किया

उन्होंने कहा, "घटना ने टीम और खेल के माहौल को प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं कि इसका असर उन लड़कों पर पड़ा जो अपना डेब्यू कर रहे थे। यह सब उनके बारे में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके नियंत्रण से बाहर की स्थिति टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए अपना डेब्यू करने के उनके बड़े दिन पर हावी हो गई।"

स्टोक्स ने कहा कि नेतृत्व का मतलब यह भी है कि जब चीजें गलत हों तो जिम्मेदारी लेना और जहां जरूरी हो, सुधार करना। मेरे लिए यह मानना ​​और इस पर बात न करना बेवकूफी और नादानी होगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो सब ठीक है, लेकिन आपको चीजों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर आपको यह जिम्मेदारी लेनी है, तो आपको इतना बड़ा और हिम्मतवाला होना होगा कि आप इसे अपने कंधों पर ले सकें, सबकी आंखों में देख सकें, और जैसे माफी मांगनी चाहिए वैसे माफी मांग सकें। मैंने यही किया।

स्टोक्स के मैकुलम के साथ रिश्ते पर भी सवाल

इस विवाद की वजह से स्टोक्स के इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ रिश्ते पर भी सवाल उठे। इस पर स्टोक्स ने कहा, "आप एक पेशेवर माहौल में एक साथ इस तरह की किसी चीज से गुजरने की योजना नहीं बनाते। मैं और ब्रेंडन शुरुआती समय में लगभग हर दिन बात करते थे। शायद भविष्य में हम इस पर पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, इससे हम और करीब आए हैं। हम निश्चित रूप से दूर नहीं हुए हैं।"

स्टोक्स ने कहा कि मेरे और गस के वापस आने के बाद हमारा लक्ष्य अब अगले मैच के नतीजे पर है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक गुरुवार से शुरू हो रहा है।

IND vs IRE: डेब्यू से पहले ही वैभव सूर्यवंशी का आयरलैंड में जलवा, टिकटों के लिए मारामारी, अभी से फुल हो गया स्टेडियम

ये भी पढ़ें
IND vs IRE T20

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jun 2026 08:21 pm

Published on:

24 Jun 2026 08:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs NZ: तीसरे टेस्ट में वापसी से पहले बेन स्टोक्स ने सबसे सामने मांगी माफी, नाइटक्लब कांड के चलते किया था टीम से बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND A vs SL A Test: रुतुराज, साई और पडिक्कल के पास टेस्ट टीम में जगह बनाने का मौका, कल से खेला जाएगा श्रीलंका ए के खिलाफ टेस्ट मैच

India vs Afghanistan Test Tickets Price, Mullanpur Stadium Chandigarh Cricket Match Tickets ,ICC new rules 2026 cricket , Test match red ball to pink ball change , T20 innings break time reduced ICC
क्रिकेट

भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम नहीं शेयर करेंगे वैभव सूर्यवंशी, कपड़े बदलने के लिए मिलेगा अलग कमरा, हर हरकत पर होगी नजर

Most Runs in Tri Nation A Series
क्रिकेट

ICC Rankings: जो रूट और मैट हेनरी बने नंबर-1, भारतीय खिलाड़ियों को भी हुआ बड़ा फायदा

ENG vs NZ Oval
क्रिकेट

IND vs IRE: डेब्यू से पहले ही वैभव सूर्यवंशी का आयरलैंड में जलवा, टिकटों के लिए मारामारी, अभी से फुल हो गया स्टेडियम

IND vs IRE T20
क्रिकेट

IND vs IRE Pitch Report: जिस पिच पर खेला जाएगा भारत-आयरलैंड का मैच, वहां 130 रन का भी नहीं है औसत स्कोर

IRE vs IND
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.