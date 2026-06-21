ENG vs NZ: बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन तीसरे टेस्ट के लिए वापसी को तैयार, टीम में हो सकते हैं फिर 5 बदलाव

Ben Stokes and Gus Atkinson set to return: इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों टेस्‍ट सीरीज अब 1-1 की बराबरी के साथ बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीरीज तीसरा और निर्णायक मुकाबला 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। इंग्लिश टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और सीमर गस एटकिंसन कीवी टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए वापसी करने को तैयार हैं। उनके साथ ही आखिरी टेस्‍ट के लिए इंग्‍लैंड की टीम में वैसे ही पांच बदलाव हो सकते हैं, जैसे दूसरे टेस्‍ट से पहले हुए थे।