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वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले होगी भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी?, तेज गेंदबाज ने दिया यह जवाब

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से पूछा गया कि क्या वे वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं? इसपर भुवी ने कहा, “मुझे खेलना है, मैं खेल रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता।”
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 09, 2026

Bhuvneshwar Kumar

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Photo IANS)

Bhuvneshwar Kumar, Indian cricket team: भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करने से इनकार किया है। भुवी ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल उनका ध्यान खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने पर है, न कि भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाने पर।

जब भुवनेश्वर कुमार से पूछा गया कि क्या आईपीएल और घरेलू प्रतियोगिताओं सहित व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन से उन्हें वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में जगह मिल सकती है, तो भुवी ने कहा, “मुझे खेलना है, मैं खेल रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता।”

यूपी टी20 लीग में कप्तानी

उत्तर प्रदेश टी20 लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 14 अगस्त से होगी, जिसमें यह अनुभवी तेज गेंदबाज लखनऊ फाल्कन्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। 24 दिनों तक चलने वाले यूपी टी20 सीजन 4 में 34 मैच खेले जाएंगे और पहली बार इसका आयोजन दो शहरों में होगा।

लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुरुआती चरण के तहत 13 दिनों में 22 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जाएगा, जहां शेष 12 मैच 11 दिनों में खेले जाएंगे। भुवनेश्वर के लिए यह टूर्नामेंट मैदान पर योगदान देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेटर्स को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की चुनौतियों से निपटने में मदद करने का एक और मौका है। भुवनेश्वर लीग की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं। उनका मानना है कि टूर्नामेंट लगातार आगे बढ़ा है और यह उन खिलाड़ियों के लिए एक अहम सीढ़ी साबित हो सकता है जो आईपीएल और आगे चलकर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “यह लीग का चौथा साल है। हर साल हम सुधार देख रहे हैं, चाहे वह खिलाड़ियों की काबिलियत हो, यूपीसीए की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं हों या उनके काम करने का तरीका। मुझे यकीन है कि इसका भविष्य अच्छा है। मुझे लगता है कि हर राज्य में लीग हो रही है, न कि सिर्फ यूपीसीए में।”

घरेलू लीग का महत्व

यह अनुभवी तेज गेंदबाज राज्य स्तरीय टी20 लीग के उभरने को घरेलू क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा, “बेशक, इन लीग का भविष्य है। यह सभी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका है। अगर वे अच्छा खेलते हैं, तो उन्हें आईपीएल और आगे चलकर भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिल सकता है। इसलिए यह एक शानदार मौका है।”

भुवनेश्वर ने कहा कि इस समय लखनऊ फाल्कन्स कैंप का ध्यान मैच की बहुत ज्यादा विस्तृत योजनाओं पर कम है और इस बात पर ज्यादा है कि खिलाड़ी मैदान पर उतरते समय मानसिक रूप से तैयार और सहज महसूस करें। उन्होंने कहा, “अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है; प्रैक्टिस चल रही है। बेशक, कुछ रणनीति और प्लानिंग तो होगी ही, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप मैच में कैसे उतरते हैं और आपकी मानसिकता कैसी है।”

भुवनेश्वर पर कप्तान और सीनियर खिलाड़ी दोनों की दोहरी जिम्मेदारी होगी। उनके लिए टीम के अंदर सही माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी होगा जितनी कि रणनीतिक तैयारी। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “एक कप्तान और कोच के तौर पर हमारा मकसद यही है कि हम खिलाड़ियों को अच्छे, खुश और सहज माहौल में रख सकें। हमारी यही कोशिश है।”

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Sourav Ganguly

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Updated on:

09 Aug 2026 07:46 pm

Published on:

09 Aug 2026 07:46 pm

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