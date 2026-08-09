वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले होगी भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी?, तेज गेंदबाज ने दिया यह जवाब

लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुरुआती चरण के तहत 13 दिनों में 22 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जाएगा, जहां शेष 12 मैच 11 दिनों में खेले जाएंगे। भुवनेश्वर के लिए यह टूर्नामेंट मैदान पर योगदान देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेटर्स को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की चुनौतियों से निपटने में मदद करने का एक और मौका है। भुवनेश्वर लीग की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं। उनका मानना है कि टूर्नामेंट लगातार आगे बढ़ा है और यह उन खिलाड़ियों के लिए एक अहम सीढ़ी साबित हो सकता है जो आईपीएल और आगे चलकर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना चाहते हैं।