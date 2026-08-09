‘अगरकर और गंभीर क्या सोचते हैं यह सोचना बंद करो’, जहीर खान ने मोहम्मद शमी को दी खास सलाह

Zaheer Khan advised to Mohammed Shami: मोहम्‍मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। वह बंगाल के लिए बार-बार अच्‍छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन 35 वर्षीय इस तेज गेंदबाज को अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति लगातार नजरअंदाज कर रही है। शायद वे टीम मैनेजमेंट के 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप के प्‍लान में भी नहीं हैं। इसी वजह से उन्‍हें कई बार विरोध करते भी देखा गया है। इसी बीच पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने मोहम्मद शमी को खास सलाह देते हुए कहा कि वे यह सोचना बंद करें कि टीम मैनेजमेंट उन्हें कैसे देखता है? वह बस बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत करते रहें।