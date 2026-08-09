IND vs SL Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 15 अगस्‍त से गॉल में खेला जाना है। वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारत के लिए ये सीरीज बेहद ही अहम है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी से क्रिकेट फैंस को बड़ी उम्‍मीद है। खुद गिल के पास इस सीरीज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। एक शतक लगाते ही वह जो रूट जैसे दिग्‍गज को भी पीछे छोड़ देंगे।