शुभमन गिल (फोटो-BCCI )
IND vs SL Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 15 अगस्त से गॉल में खेला जाना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारत के लिए ये सीरीज बेहद ही अहम है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी से क्रिकेट फैंस को बड़ी उम्मीद है। खुद गिल के पास इस सीरीज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। एक शतक लगाते ही वह जो रूट जैसे दिग्गज को भी पीछे छोड़ देंगे।
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शुभमन गिल एक शतक लगाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप के इस चक्र में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वह इस मामले में इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट से भी आगे निकल जाएंगे। गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप के इस चक्र में अब तक 5 सेंचुरी लगा चुके हैं। वहीं, रूट के नाम भी इतने ही शतक हैं। फिलहाल दोनों इस लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप के इस चक्र में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष 15 प्लेयर्स की लिस्ट देखें तो इसमें सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं। इसमें शुभमन गिल समेत पांच भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। खास बात ये है कि ये पांचों ही खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज भी खेल रहे हैं।
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|शुभमन गिल
|भारत
|8
|14
|950
|79.16
|5
|1
|जो रूट
|इंग्लैंड
|13
|25
|1,108
|48.17
|5
|2
|टॉम लैथम
|न्यूजीलैंड
|6
|12
|616
|51.33
|4
|0
|नजमुल हुसैन शांतो
|बांग्लादेश
|4
|8
|532
|76.00
|3
|1
|डेवोन कॉनवे
|न्यूजीलैंड
|6
|12
|676
|61.45
|3
|1
|ट्रैविस हेड
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|16
|853
|53.31
|3
|2
|यशस्वी जायसवाल
|भारत
|9
|17
|713
|41.94
|3
|3
|केएल राहुल
|भारत
|9
|17
|796
|49.75
|3
|3
|शाई होप
|वेस्टइंडीज
|11
|21
|792
|37.71
|3
|2
|पथुम निसांका
|श्रीलंका
|3
|5
|374
|74.80
|2
|0
|मुशफिकुर रहीम
|बांग्लादेश
|4
|8
|526
|65.75
|2
|1
|ऋषभ पंत
|भारत
|6
|11
|528
|48.00
|2
|3
|रवींद्र जडेजा
|भारत
|9
|15
|725
|72.50
|2
|6
|जस्टिन ग्रीव्स
|वेस्टइंडीज
|12
|22
|775
|40.78
|2
|2
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|13
|25
|1,056
|44.00
|2
|7
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