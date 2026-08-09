India vs Sri Lanka Test Series: भारत और श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बीच वार्म अप मैच के बाद 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल तो दूसरा कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। जहां स्पिन गेंदबाजों को खासी मदद मिलती है और तेज गेंदबाज भी बड़ा खतरा बनते रहे हैं। श्रीलंका की सरजमीं पर उनके गेंदबाजी का आक्रमण का सामना करना भारतीय बल्‍लेबाजों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। प्रभात जयसूर्या जहां अपनी स्पिन से चौंका सकते हैं तो वहीं लाहिरू कुमारा अपनी तेज गेंदबाजी से काफी घातक हो सकते हैं। ऐसे में इन दोनों का सामना बेहद सावधानी से करना होगा। आइये सीरीज से पहले इन दोनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।