9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

SLC XI vs IND: श्रीलंका ने भारत के सामने रखा 207 रनों का लक्ष्‍य, क्‍या 45 ओवर में बना पाएगी टीम इंडिया?

SLC XI vs IND Warm-up Match: श्रीलंका क्रिकेट इलेवन ने अपनी दूसरी पार छह विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर घोषित की है। पहली पारी में 6 रन की बढ़त के साथ उसने भारत के सामने 207 रनों का लक्ष्‍य रखा है। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि आखिरी दिन शेष बचे 45 ओवर में भारतीय टीम इस लक्ष्‍य को हासिल कर पाती है या नहीं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 09, 2026

IND vs SLC XI Warm-up Match

रन के लिए दौड़ते रवींद्र जडेजा और देवदत्‍त पडिक्‍कल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

SLC XI vs IND Warm-up Match Day 3: श्रीलंका क्रिकेट इलेवन और भारत के बीच खेला जा रहा वार्म अप मैच अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। श्रीलंका ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 363/8 पर घोषित की थी। इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 357/6 पर घोषित की। पहली पारी के आधार पर श्रीलंका को 6 रन की बढ़त मिली। अब श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 200/6 घोषित करते हुए भारत के सामने 207 रनों को लक्ष्‍य रखा है। अब टीम इंडिया के सामने तीसरे अंतिम दिन बाकी बचे 45 ओवर में इस टारगेट को हासिल करने का मौका है।

तीसरे दिन खेलने नहीं उतरी भारतीय टीम

भारतीय टीम ने दूसरे दिन स्‍टंप तक 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए थे। भारत वॉर्मअप मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करने नहीं उतरा और टीम ने दूसरे दिन के स्कोर पर ही पारी को घोषित करने का फैसला किया। इस तरह श्रीलंका को पहली पारी के आधार पर मात्र 6 रन की बढ़त मिली।

भारतीय टीम की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतकीय पारी खेली। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे पडिक्कल ने 164 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 142 रन बनाए। वहीं, रवींद्र जडेजा ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए।

निशान मदुष्‍का ने दूसरी पारी में भी जड़ा अर्धशतक

तीसरे दिन बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम को पहला झटका महज 9 रन के स्‍कोर पर लगा जब रविंद्रा रसंथा महज 8 रन बनाकर मोहम्‍मद सिराज का शिकार बने। इसके बाद पसिंदु भी सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर तीसरे विकेट के लिए निशान मदुष्‍का और पवन रथनायके के बीच 51 रनों की साझेदारी हुई।

पवन महज 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मदुष्‍का ने 73 गेंदों पर 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। फिर नियमित अंतराल पर विकेट गिरे और श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन ही बनाए थे कि कप्‍तान सोनल दिनुशा ने पारी घोषित करते हुए भारत के सामने 207 रनों का लक्ष्‍य रखा। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि भारतीय टीम जीत के लिए जाती है या फिर ड्रॉ के लिए सुरक्षित खेलती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

09 Aug 2026 02:50 pm

Published on:

09 Aug 2026 02:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SLC XI vs IND: श्रीलंका ने भारत के सामने रखा 207 रनों का लक्ष्‍य, क्‍या 45 ओवर में बना पाएगी टीम इंडिया?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आखिर क्यों होनी चाहिए Mohammad Shami की तुरंत वापसी? जहीर खान ने सिलेक्टर्स को बताईं 2 ठोस वजहें

Mohammed Shami
क्रिकेट

IND vs SL: शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं? फिटनेस को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट

‘अगर वह 17-18 साल का है तो…’, Vaibhav Suryavanshi की उम्र को लेकर Brett Lee का बड़ा बयान

Brett Lee and Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

IND vs SL XI: आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़ने के बाद गुरनूर बराड़ को नहीं मिला बैटिंग का मौका, टीम इंडिया की पहली पारी घोषित

Gurnoor Brar
क्रिकेट

Delhi Premier League 2026 में नहीं थम रहा पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का तूफान, 2 मैचों में ही उड़ा दिए हैं 11 छक्के

Sarthak Ranjan in Delhi Premier League
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.