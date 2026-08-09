SLC XI vs IND Warm-up Match Day 3: श्रीलंका क्रिकेट इलेवन और भारत के बीच खेला जा रहा वार्म अप मैच अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। श्रीलंका ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 363/8 पर घोषित की थी। इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 357/6 पर घोषित की। पहली पारी के आधार पर श्रीलंका को 6 रन की बढ़त मिली। अब श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 200/6 घोषित करते हुए भारत के सामने 207 रनों को लक्ष्‍य रखा है। अब टीम इंडिया के सामने तीसरे अंतिम दिन बाकी बचे 45 ओवर में इस टारगेट को हासिल करने का मौका है।