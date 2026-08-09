“कोई बहस नहीं होनी चाहिए…”, रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए या नहीं, अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बयान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे। (फोटो सोर्स: IANS)
Ajinkya Rahane on Rohit sharma, world cup 2027: इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा के कुछ दिनों बाद दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे भविष्य पर चल रही बहस में अपनी बात मजबूती से रखी है। उन्होंने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा कि 2027 वर्ल्ड कप तक भारत की योजनाओं में रोहित की जगह को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए।
रहाणे ने 'आइडिया एक्सचेंज' इंटरव्यू में कहा, “मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को यह बताना जरूरी है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पिछले कई सालों में उनके योगदान को देखिए। यह शानदार रहा है। वर्ल्ड कप में ऐसे खिलाड़ी के अनुभव की जरूरत होती है। इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप इसे सीरीज-दर-सीरीज नहीं देख सकते क्योंकि वह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं।”
ये टिप्पणियां रोहित की वनडे भूमिका पर फिर से हो रही चर्चा के बीच आई हैं। हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत ने नौ में से छह अवे मैच गंवाए हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद से रोहित का पावरप्ले स्ट्राइक रेट भी तेजी से गिरा है। पिछले महीने लॉर्ड्स में शानदार शतक ने इस बहस को सुलझाने के बजाय फिर से छेड़ दिया कि क्या उन्हें एंकर की भूमिका निभानी चाहिए, आक्रामक खेलने की आजादी मिलनी चाहिए, या उन्हें टीम से पूरी तरह हटा देना चाहिए।
रहाणे ने इस बात को पूरी तरह खारिज किया कि फॉर्म के आधार पर रोहित का चयन होना चाहिए। उन्होंने कहा, “क्रिकेट लय का खेल है, चाहे आप युवा हों या अनुभवी खिलाड़ी। उनकी काबिलियत पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अगर वे 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें खेलना चाहिए। आप उनके जोश और रवैये पर शक नहीं कर सकते। प्रदर्शन ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन अहम मैचों में उनका अनुभव काम आ सकता है।”
उन्होंने यही बात विराट कोहली के लिए भी कही, जिनके इंटरनेशनल भविष्य को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। रहाणे ने कहा, “हमें उन्हें खुलकर खेलने देना चाहिए। हर कोई अपने करियर में उस पड़ाव पर पहुंचता है, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को भी अच्छा लगता है जब कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनका साथ देते हैं। उन्हें बस 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने दें।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या सेलेक्टर्स को सीनियर खिलाड़ियों को उनकी स्थिति के बारे में साफ तौर पर बताना चाहिए (यह सवाल 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच के बाद भी खेलते रहने के उनके अपने अनुभव पर आधारित था), तो रहाणे ने इस पर विस्तार से बात करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, “उस विषय पर मुझे जो कुछ भी कहना था, वह मैं कह चुका हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता क्योंकि मैंने अपने करियर का सचमुच आनंद लिया है। चाहे वह शतक हो या कोई अहम 40 या 50 रन, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब मेरे योगदान से भारत को जीत मिलती थी। रिटायरमेंट के बाद मुझे जो प्यार मिला, वह बहुत जबरदस्त था और मैं उसी को याद रखना चाहता हूँ।”
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