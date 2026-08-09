“कोई बहस नहीं होनी चाहिए…”, रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए या नहीं, अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बयान

ये टिप्पणियां रोहित की वनडे भूमिका पर फिर से हो रही चर्चा के बीच आई हैं। हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत ने नौ में से छह अवे मैच गंवाए हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद से रोहित का पावरप्ले स्ट्राइक रेट भी तेजी से गिरा है। पिछले महीने लॉर्ड्स में शानदार शतक ने इस बहस को सुलझाने के बजाय फिर से छेड़ दिया कि क्या उन्हें एंकर की भूमिका निभानी चाहिए, आक्रामक खेलने की आजादी मिलनी चाहिए, या उन्हें टीम से पूरी तरह हटा देना चाहिए।