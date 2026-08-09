10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

“कोई बहस नहीं होनी चाहिए…”, रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए या नहीं, अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बयान

अजिंक्य रहाणे ने कहा कि रोहित शर्मा कि काबिलियत पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें खेलना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Aug 09, 2026

Ajinkya Rahane retirement

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे। (फोटो सोर्स: IANS)

Ajinkya Rahane on Rohit sharma, world cup 2027: इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा के कुछ दिनों बाद दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे भविष्य पर चल रही बहस में अपनी बात मजबूती से रखी है। उन्होंने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा कि 2027 वर्ल्ड कप तक भारत की योजनाओं में रोहित की जगह को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए।

इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए

रहाणे ने 'आइडिया एक्सचेंज' इंटरव्यू में कहा, “मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को यह बताना जरूरी है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पिछले कई सालों में उनके योगदान को देखिए। यह शानदार रहा है। वर्ल्ड कप में ऐसे खिलाड़ी के अनुभव की जरूरत होती है। इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप इसे सीरीज-दर-सीरीज नहीं देख सकते क्योंकि वह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं।”

ये टिप्पणियां रोहित की वनडे भूमिका पर फिर से हो रही चर्चा के बीच आई हैं। हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत ने नौ में से छह अवे मैच गंवाए हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद से रोहित का पावरप्ले स्ट्राइक रेट भी तेजी से गिरा है। पिछले महीने लॉर्ड्स में शानदार शतक ने इस बहस को सुलझाने के बजाय फिर से छेड़ दिया कि क्या उन्हें एंकर की भूमिका निभानी चाहिए, आक्रामक खेलने की आजादी मिलनी चाहिए, या उन्हें टीम से पूरी तरह हटा देना चाहिए।

फॉर्म के आधार पर चयन का विरोध

रहाणे ने इस बात को पूरी तरह खारिज किया कि फॉर्म के आधार पर रोहित का चयन होना चाहिए। उन्होंने कहा, “क्रिकेट लय का खेल है, चाहे आप युवा हों या अनुभवी खिलाड़ी। उनकी काबिलियत पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अगर वे 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें खेलना चाहिए। आप उनके जोश और रवैये पर शक नहीं कर सकते। प्रदर्शन ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन अहम मैचों में उनका अनुभव काम आ सकता है।”

उन्होंने यही बात विराट कोहली के लिए भी कही, जिनके इंटरनेशनल भविष्य को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। रहाणे ने कहा, “हमें उन्हें खुलकर खेलने देना चाहिए। हर कोई अपने करियर में उस पड़ाव पर पहुंचता है, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को भी अच्छा लगता है जब कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनका साथ देते हैं। उन्हें बस 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने दें।”

इस बारे में बात करने से किया इंकार

जब उनसे पूछा गया कि क्या सेलेक्टर्स को सीनियर खिलाड़ियों को उनकी स्थिति के बारे में साफ तौर पर बताना चाहिए (यह सवाल 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच के बाद भी खेलते रहने के उनके अपने अनुभव पर आधारित था), तो रहाणे ने इस पर विस्तार से बात करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, “उस विषय पर मुझे जो कुछ भी कहना था, वह मैं कह चुका हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता क्योंकि मैंने अपने करियर का सचमुच आनंद लिया है। चाहे वह शतक हो या कोई अहम 40 या 50 रन, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब मेरे योगदान से भारत को जीत मिलती थी। रिटायरमेंट के बाद मुझे जो प्यार मिला, वह बहुत जबरदस्त था और मैं उसी को याद रखना चाहता हूँ।”

आखिर क्यों होनी चाहिए Mohammad Shami की तुरंत वापसी? जहीर खान ने सिलेक्टर्स को बताईं 2 ठोस वजहें

ये भी पढ़ें
Mohammed Shami

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2026 03:34 pm

Published on:

09 Aug 2026 03:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / “कोई बहस नहीं होनी चाहिए…”, रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए या नहीं, अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सरफराज खान की एंट्री के बाद कितनी बदलेगी भारत की प्लेइंग 11, कौन-से 4 खिलाड़ी बैठेंगे बेंच पर?

Sarfaraz Khan, SL vs IND Playing 11 Prediction,
क्रिकेट

BCCI ने किया साई सुदर्शन के रिप्‍लेसमेंट का ऐलान, सरफराज खान की करीब 2 साल बाद टीम इंडिया में हुई वापसी

Sarfaraz Khan replace Sai Sudharsan, IND vs SL,
क्रिकेट

वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले होगी भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी?, तेज गेंदबाज ने दिया यह जवाब

Bhuvneshwar Kumar
क्रिकेट

‘अगरकर और गंभीर क्या सोचते हैं यह सोचना बंद करो’, जहीर खान ने मोहम्मद शमी को दी खास सलाह

Mohammed Shami Latest News
क्रिकेट

खत्म हो सकता था यशस्वी जायसवाल का करियर, इस हरकत की वजह से होने वाले थे बैन, अजिंक्य रहाणे ने ऐसे बचाया

Ajinkya Rahane captaincy record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.