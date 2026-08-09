खिलाड़ियों की चोट पर उठे सवाल तो VVS लक्ष्मण ने खोल दी CoE की पोल, कहा- CoE कोई रिहैब सेंटर नहीं

VVS Laxman on Team india player's Injury: बेंगलुरु में स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के चीफ वीवीएस लक्ष्मण का खिलाड़ियों के लगातार चोटिल होने पर पहला रिएक्शन आया है। पिछले कुछ समय से सेंटर ऑफ एक्सिलेंस से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के बावजूद खिलाड़ी चोटिल होते रहे हैं। जिसके बाद लक्ष्मण की जमकर आलोचना हो रही है। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बयान आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ रिहैब सेंटर नहीं है, इसके अलावा भी इसके कई काम हैं।