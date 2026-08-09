आखिर क्यों होनी चाहिए Mohammad Shami की तुरंत वापसी? जहीर खान ने सिलेक्टर्स को बताईं 2 ठोस वजहें

जहीर खान ने कहा, “जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसे टीम इंडिया की प्लानिंग में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि शमी को टीम मैनेजमेंट फिलहाल भविष्य की प्लानिंग का हिस्सा नहीं देख रहा है। लेकिन शमी को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और उन्हें टीम का हिस्सा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट इस बारे में क्या सोच रहा है। यह फैसला हेड कोच, चयनकर्ता और कप्तान ही करेंगे, लेकिन मेरी राय में अगर मोहम्मद शमी फिट और उपलब्ध हैं तो टीम इंडिया को उनके जैसे अनुभवी गेंदबाज को साउथ अफ्रीका ले जाना चाहिए।”