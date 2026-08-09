‘अगर वह 17-18 साल का है तो…’, Vaibhav Suryavanshi की उम्र को लेकर Brett Lee का बड़ा बयान

Brett Lee on Vaibhav Suryavanshi: टीम इंडिया के 15 साल के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वैभव की उम्र को लेकर भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर कोई पूछ रहा है कि क्या वह सच में 15 साल के हैं? ब्रेट ली ने कहा, "मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने साल का है। अगर वह 15 का है तो यह बहुत शानदार है, लेकिन अगर वह 17 या 18 साल का भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह बच्चा क्रिकेट खेलना जानता है। वह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी खोज है और आगे चलकर बहुत कुछ हासिल करेगा।"