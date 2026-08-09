IND vs SL XI: आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़ने के बाद गुरनूर बराड़ को नहीं मिला बैटिंग का मौका, टीम इंडिया की पहली पारी घोषित

India vs Sri Lanka Warm Up Match: भारतीय टीम ने वॉर्म-अप मैच के दूसरे दिन 357 रनों के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 357 रन बना लिए थे। उस समय गुरनूर बराड़ 18 गेंदों में 36 रन और देवदत्त पडिक्कल 142 रन बनाकर नाबाद थे। पडिक्कल ने अपनी शतकीय पारी में 18 चौके लगाए, वहीं गुरनूर बराड़ ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 4 छक्के जड़े तथा 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आखिरी ओवर में लगाए गए 4 छक्कों के बाद उम्मीद थी कि तीसरे दिन भी उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और कप्तान केएल राहुल ने पारी घोषित कर दी।