एक ओवर में 4 छक्के, Gurnoor Brar की तूफानी बैटिंग के बाद Gautam Gambhir का रिएक्शन जमकर हो रहा वायरल

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका XI ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 363 रन बनाकर घोषित कर दी। निशान मदुष्का और रविंदु रसनथा ने पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। निशान 12 बाउंड्री के साथ 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद रविंदु ने पसिंदु सूरियाबंदारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 171 के स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान सोनल दिनुशा ने रमेश मेंडिस के साथ सातवें विकेट के लिए 63 रन जुटाते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया। सोनल ने टीम के खाते में 52 रन जोड़े, जबकि रमेश मेंडिस ने 32 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि गुरनूर बराड़ ने 1 विकेट हासिल किया।