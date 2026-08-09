Sunil Narine की कहर बरपाती गेंदों के सामने बल्लेबाजों ने टेके घुटने, 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर चटकाए 3 विकेट

38 साल के सुनील नरेन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ T20 फ्रेंचाइजी लीग्स खेलते हैं। IPL में वह KKR के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं, तो वहीं कैरेबियन प्रीमियर लीग में वह ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं और 21 विकेट चटकाए हैं, वहीं 65 वनडे मैचों में 92 विकेट हासिल किए हैं, तो 51 T20I में उनके नाम 52 विकेट दर्ज हैं। IPL में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। नरेन ने 201 मैचों में 207 विकेट तो चटकाए ही हैं, साथ ही 1800 से ज्यादा रन भी बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 165 से भी ऊपर का रहा है, जिसमें 7 अर्धशतकीय पारियां और एक शतक शामिल है।