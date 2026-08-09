Delhi Premier League 2026 में नहीं थम रहा पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का तूफान, 2 मैचों में ही उड़ा दिए हैं 11 छक्के

Sarthak Ranjan in DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में अब तक 17 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने चार मैच खेले हैं। इनमें से एक मैच में उन्हें जीत मिली है, जबकि दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच टाई होने के बाद वे हार गए थे। टीम का प्रदर्शन भले ही मिला-जुला रहा हो, लेकिन कप्तान सार्थक रंजन का धमाल जारी है। बिहार के सांसद पप्पू यादव के बेटे और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने अब तक दो मैचों में बल्लेबाजी की है और 79 की औसत से 159 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके और 11 छक्के निकले हैं।