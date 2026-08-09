IND vs SL: शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं? फिटनेस को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

शुभमन गिल बिना किसी समस्या के बल्लेबाज करते नजर आए, जिससे ये तो साफ हो गया है कि उनकी चोट ठीक हो चुकी है और वह पहले टेस्ट में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनकी गैरमौजूदगी में टीम इंडिया ने श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्म अप में शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका ने जहां 363 रन बनाए, तो टीम इंडिया ने पहली पारी 6 विकेट पर 357 रन बनाकर घोषित कर दी। इस दौरान देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतकीय पारी खेली तो रवींद्र जडेजा ने अर्धशतक जड़ा। इसके अलावा गुरनूर बराड़ ने नाबाद 18 गेंदों में 36 रन की तूफानी पारी खेली।