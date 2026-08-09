9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं? फिटनेस को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

IND vs SL Test 2026: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने उंगली की चोट से उबरकर नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिससे टीम इंडिया की चिंताएं दूर हो गई हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 09, 2026

Shubman Gill Injury Update

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (फोटो सोर्स: IANS)

Shubman Gill Fitness Update: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत और श्रीलंका 11 के बीच वार्म-अप मैच से ठीक पहले चोट की वजह से बाहर होने वाले शुभमन गिल ने बैटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। 2 दिन आराम करने के बाद उन्होंने नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उंगली में चोट की वजह से अचानक उन्हें वार्म-अप मैच से बाहर होना पड़ा था, जिसकी वजह से केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली थी। अब उनकी फिटनेस की वजह से टीम इंडिया की चिंता दूर हो गई है।

वॉर्म-अप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन

शुभमन गिल बिना किसी समस्या के बल्लेबाज करते नजर आए, जिससे ये तो साफ हो गया है कि उनकी चोट ठीक हो चुकी है और वह पहले टेस्ट में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनकी गैरमौजूदगी में टीम इंडिया ने श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्म अप में शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका ने जहां 363 रन बनाए, तो टीम इंडिया ने पहली पारी 6 विकेट पर 357 रन बनाकर घोषित कर दी। इस दौरान देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतकीय पारी खेली तो रवींद्र जडेजा ने अर्धशतक जड़ा। इसके अलावा गुरनूर बराड़ ने नाबाद 18 गेंदों में 36 रन की तूफानी पारी खेली।

15 अगस्त से पहला टेस्ट

गॉल में भारतीय टीम को 15 अगस्त से पहला मुकाबला खेलना है, इसके बाद 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक मिला-जुला रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकिल में भारतीय टीम ने 9 मैच खेले हैं, जिनमें 4 गंवाए हैं और 4 में जीत हासिल की है। टीम इंडिया फिलहाल पांचवें स्थान पर है, लेकिन बचे हुए 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन कर वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में जगह बना सकती है।

फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे। हालांकि, टीम इंडिया का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में शानदार रिकॉर्ड रहा है। टीम इंडिया आखिरी बार 2008 में श्रीलंका से हारी थी, उसके बाद से लगातार उसने जीत हासिल की है। हालांकि, टीम इंडिया का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है, ऐसे में देखना यह होगा कि टीम इंडिया अब श्रीलंकाई सरजमीं पर कैसा प्रदर्शन करती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

09 Aug 2026 01:08 pm

Published on:

09 Aug 2026 01:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं? फिटनेस को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘अगर वह 17-18 साल का है तो…’, Vaibhav Suryavanshi की उम्र को लेकर Brett Lee का बड़ा बयान

Brett Lee and Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

IND vs SL XI: आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़ने के बाद गुरनूर बराड़ को नहीं मिला बैटिंग का मौका, टीम इंडिया की पहली पारी घोषित

Gurnoor Brar
क्रिकेट

Delhi Premier League 2026 में नहीं थम रहा पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का तूफान, 2 मैचों में ही उड़ा दिए हैं 11 छक्के

Sarthak Ranjan in Delhi Premier League
क्रिकेट

एक ओवर में 4 छक्के, Gurnoor Brar की तूफानी बैटिंग के बाद Gautam Gambhir का रिएक्शन जमकर हो रहा वायरल

Gautam Gambhir Reaction on Gurnoor Brar Batting
क्रिकेट

Sunil Narine की कहर बरपाती गेंदों के सामने बल्लेबाजों ने टेके घुटने, 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर चटकाए 3 विकेट

Sunil Narine
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.