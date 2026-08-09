SLC XI vs IND Warm-up Match Highlights: श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वार्म-अप मैच भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत लिया है। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी 363/8 के स्‍कोर पर घोषित की थी। इसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 357/6 के स्‍कोर पर घोषित की। फिर श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 200/6 के स्‍कोर पर घोषित करते हुए पहली पारी में मिली 6 रन की बढ़त के साथ भारतीय टीम के सामने 207 रनों का टारगेट रखा। जब श्रीलंका ने पारी की घोषणा की, तब तीसरे और अंतिम दिन 45 ओवर बाकी थे। कप्‍तान शुभमन गिल और यशस्‍वी जायसवाल के बीच 105 रन की साझेदारी हुई, तो लगा कि टीम इंडिया आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन, इसके बाद श्रीलंकाई स्पिनरों की नियंत्रित गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्‍लेबाजों की एक न चली। अंत में मोहम्‍मद सिराज क्रीज पर उतरे और आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्‍के लगाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।