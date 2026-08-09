SL vs IND: सरफराज खान की एंट्री के बाद कितनी बदलेगी भारत की प्लेइंग 11, कौन-से 4 खिलाड़ी बैठ सकते हैं बेंच पर

Sri Lanka vs India Playing 11 Prediction: भारत और श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बीच खेले गए तीन दिवसीय वार्म-अप टेस्‍ट मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की है। इस मैच के बाद बहुत कुछ साफ हो गया है। इस जीत के कुछ ही घंटे बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से साई सुदर्शन के रिप्‍लेसमेंट की भी घोषणा कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरफराज खान के आने के बाद 15 अगस्‍त को गॉल टेस्‍ट में टीम मैनेजमेंट कौन सा काम्बिनेशन उतार सकता है। आइये एक नजर भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर डालते हैं।