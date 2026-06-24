भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम नहीं शेयर करेंगे वैभव सूर्यवंशी, कपड़े बदलने के लिए मिलेगा अलग कमरा, हर हरकत पर होगी नजर

Vaibhav Sooryavanshi separate changing room: 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जल्द ही भारत के लिए टी20 मैच खेलते हुए नज़र आएंगे। वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम में चुना गया है। इन दोनों सीरीज के दौरान वैभव भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर पाएंगे। उन्हें टीम के बाकी खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम दिया जाएगा। ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की अंडर-16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफगार्डिंग पॉलिसी के तहत किया जाएगा।