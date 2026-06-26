Jali Hui Kadhai Saaf Karne Ka Tarika: पुरानी कड़ाही पर जमे जिद्दी कालेपन को आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये तरीका

Burnt Kadhai Cleaning Tips: भारतीय किचन में खाने में तेल और मसालों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। इसके चलते किचन में गंदगी जमा होने के साथ ही बर्तनों पर भी कालापन जमने लगता है। ऐसे में अगर इन्हें समय-समय पर साफ न किया जाए, तो यह एक परत की तरह जमा हो जाता है। अगर आपके घर में भी किसी पुराने बर्तन या कड़ाही पर इस तरह की काली परत जम गई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे साफ करें, तो आप यहां बताए गए तरीके को अपना सकते हैं।