Sonakshi Sinha Flax Seed Gel Hack: बिना हीट और केमिकल्स के ऐसे करें बाल कर्ल

अलसी का जेल सूखने के बाद बालों को खोलें और हल्के हाथों से या किसी चौड़ी कंघी से एक बार सुलझाएं। इससे बाल अच्छे कर्ल्स के साथ घने दिखने लगेंगे। ध्यान दें कि आप बचे हुए हेयर जेल को फ्रिज में एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकती हैं। इसके अलावा, इसे बालों के साथ-साथ त्वचा पर भी लगाया जा सकता है। कई लोग फ्लैक्स सीड जेल का इस्तेमाल प्राकृतिक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। हालांकि इसके बालों या त्वचा पर होने वाले फायदों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं।