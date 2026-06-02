Sushmita Sen Black Looks: हर मौके के लिए परफेक्ट हैं सुष्मिता सेन के ये 4 ब्लैक आउटफिट्स

अगर आप किसी ऑफिशियल इवेंट या मीटिंग के लिए कोई फॉर्मल लेकिन स्टाइलिश आइडिया खोज रही हैं, तो आप अभिनेत्री के इस 'टक्सिडो सूट' (Tuxedo Suit) या 'पैंट सूट' (Pantsuit) से आइडिया लेकर अपने लिए शॉपिंग कर सकती हैं। इस सूट की खास बात यह है कि एक रंग में होने के साथ ही इसमें दी गई व्हाइट लाइन कम हाइट वाली लड़कियों को भी लंबा दिखाने में मदद करेगी। इसके साथ ही आप अपने लुक को सुष्मिता की तरह नेचुरल बेस के साथ स्मोकी ब्राउन आई लुक, हाई बन और कानों में इयररिंग्स पहनकर पूरा कर सकती हैं।