Tea Strainer Cleaning Hacks: चाय छननी पर जमी काली परत को साफ करने के लिए फॉलो करें शेफ कुणाल कपूर और पंकज भदौरिया के टिप्स 

गंदी छननी को साफ करने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पतीले में उतनी मात्रा में पानी गर्म करें, जिसमें चाय छननी आसानी से पूरी तरह डूब जाए। अब पानी में 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा डिशवॉश लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर डाल दें। इसके बाद छननी को इस मिश्रण में कुछ मिनट तक उबालें। फिर इसे बाहर निकालकर ब्रश और स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह रगड़कर साफ करें। इससे चाय की जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाएगी।