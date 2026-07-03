अनोखी शादी : मैक्सिकन मेयर ने मगरमच्छ से रचाई शादी, Crocodile Wedding का वीडियो देखिए, जानिए क्या है ये रिवाज

Magarmach Se Shaadi: सोशल मीडिया पर आए दिन शादी से जुड़े तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को खूब पसंद आते हैं, तो कुछ को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इन दिनों फेसबुक पर भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से लोग शेयर कर रहे है, जिसमें एक शख्स मादा मगरमच्छ से शादी करता दिखाई दे रहा है। वीडियो देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर इस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है।