Psychologist and Psychiatrist: मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में क्या है फर्क? मानसिक इलाज के लिए जानें किसे और कब दिखाएं

Psychologist and Psychiatrist Difference : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, एंग्जायटी या डिप्रेशन होना बहुत आम बात हो गई है। लोग इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि आखिर जाएं किसके पास? बहुत से लोग साइकोलॉजिस्ट (मनोवैज्ञानिक) और साइकियाट्रिस्ट (मनोचिकित्सक) को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन इन दोनों की पढ़ाई, इलाज करने का तरीका और काम बिल्कुल अलग होता है। आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और आपको कब किसके पास जाना चाहिए।