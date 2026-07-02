क्या आपका बच्चा उम्र के हिसाब से बहुत लंबा और दुबला है? NIAMS से जानिए कहीं ये Marfan Syndrome का संकेत तो नहीं

देखा जाए तो मार्फन सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक करने वाला कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सही समय पर इसकी पहचान करके इसके गंभीर खतरों को टाला जा सकता है। इसके इलाज में मरीज की उम्र और प्रभावित अंगों के हिसाब से कदम उठाए जाते हैं। इसमें दिल की नियमित मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने वाली दवाएं, आंखों और रीढ़ की हड्डी की देखभाल शामिल है। गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी की सलाह भी देते हैं।