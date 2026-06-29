Turner Syndrome: बार-बार कान का इन्फेक्शन और रुकी हुई हाइट? सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाती है ये दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन

आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम (गुणसूत्र) होते हैं, जो यह तय करते हैं कि हमारा शरीर कैसे विकसित होगा। लड़कियों में दो X क्रोमोसोम (XX) होते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लड़कियों में या तो एक X क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब होता है, या फिर वह अधूरा (डैमेज) होता है। क्योंकि यह क्रोमोसोम से जुड़ी स्थिति है, इसलिए यह केवल लड़कियों में ही पाई जाती है और यह किसी के छूने या साथ रहने से नहीं फैलती।