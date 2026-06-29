29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महिला स्वास्थ्य

Turner Syndrome: बार-बार कान का इन्फेक्शन और रुकी हुई हाइट? सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाती है ये दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन

Turner Syndrome Cause: लड़कियों में कम हाइट और बार-बार कान का इन्फेक्शन होना हो सकता है टर्नर सिंड्रोम (Turner Syndrome)। क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से जानिए आखिर क्यों लड़कियों में ही होती है ये समस्या।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 29, 2026

Turner Syndrome symptoms,Short stature in girls,Genetic conditions in females,

लड़कियों में कम हाइट और बार-बार कान का इन्फेक्शन होना हो सकता है टर्नर सिंड्रोम- प्रतीकात्मक तस्वीर (source- freepik)

Turner Syndrome Symptoms: जब किसी लड़की की लंबाई अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कम रह जाती है, तो अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़कियों में रुकी हुई हाइट और बार-बार होने वाला कान का इन्फेक्शन किसी मामूली वजह से नहीं, बल्कि एक दुर्लभ जेनेटिक स्थिति के कारण हो सकता है।

इसे टर्नर सिंड्रोम (Turner Syndrome) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ महिलाओं को प्रभावित करती है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक से जानते हैं कि ये क्या होता है और ये महिलाओं में ही क्यों होता है?

क्या होता है टर्नर सिंड्रोम और लड़कियों में ही क्यों होता है?

आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम (गुणसूत्र) होते हैं, जो यह तय करते हैं कि हमारा शरीर कैसे विकसित होगा। लड़कियों में दो X क्रोमोसोम (XX) होते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लड़कियों में या तो एक X क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब होता है, या फिर वह अधूरा (डैमेज) होता है। क्योंकि यह क्रोमोसोम से जुड़ी स्थिति है, इसलिए यह केवल लड़कियों में ही पाई जाती है और यह किसी के छूने या साथ रहने से नहीं फैलती।

कैसे पहचानें इसे?

  • कम हाइट (रुकी हुई लंबाई)।
  • बार-बार कान का इन्फेक्शन।
  • शारीरिक बनावट में बदलाव।
  • देर से प्यूबर्टी (यौवन)।

इससे शरीर पर क्या असर पड़ता है?

  • ओवरीज का ठीक से काम न करना।
  • दिल और किडनी की बीमारियां हो सकती है।
  • थायराइड और डायबिटीज
  • हड्डियों की कमजोरी हो सकती हैं।

क्या है इसका इलाज और मैनेजमेंट?

1. ग्रोथ हार्मोन थेरेपी- अगर बचपन में ही इसका पता चल जाए, तो डॉक्टर की सलाह पर ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे लड़की की हाइट काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है।

2. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT)- प्यूबर्टी की उम्र (लगभग 11-12 साल) के आसपास लड़कियों को एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है, ताकि उनका शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके और हड्डियां मजबूत रहें। दिल, किडनी और कान की लगातार डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए ताकि किसी भी बड़ी बीमारी को समय रहते रोका जा सके।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Control High Blood Pressure: 30 मिनट एक्सरसाइज, तंबाकू-शराब करें बंद, WHO ने हाई बीपी कंट्रोल करने के 7 तरीके बताए

ये भी पढ़ें
Control high blood pressure,WHO high blood pressure guidelines,How to lower blood pressure,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

29 Jun 2026 02:36 pm

Hindi News / Health / Women Health / Turner Syndrome: बार-बार कान का इन्फेक्शन और रुकी हुई हाइट? सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाती है ये दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन

बड़ी खबरें

View All

महिला स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cervical Cancer Death: इंग्लैंड में चार सालों में एक भी यंग महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से नहीं हुई, जानिए क्यों

Cervical Cancer, Cervical Cancer Death in England, HPV Vaccination,
स्वास्थ्य

World Menstrual Hygiene Day : पीरियड्स हाइजीन से लेकर अंधविश्वास तक; AIIMS की डॉक्टर से इसके बारे में समझिए

World Menstrual Hygiene Day,Period myths and facts, Menstrual hygiene tips doctor,
स्वास्थ्य

Preeclampsia : सालाना 5.7 लाख मौतें; AIIMS की डॉक्टर ने गर्भावस्था की बीमारी प्री-एक्लेम्पसिया से बचने के लिए दी ये सलाह

Pregnancy Disease, Preeclampsia Death In India, AIIMS Delhi Doctor,
स्वास्थ्य

Sanitary Pad Tips: खराब सेनेटरी पैड बन सकता है रैशेज और इन्फेक्शन की वजह, डॉक्टर से जानिए सुरक्षित रहने का सही तरीका

Periods me rashes, Pad rashes treatment in hindi, Sanitary pad tips
स्वास्थ्य

महिलाओं में Thyroid Cancer की संभावना पुरुषों से तीन गुना ज्यादा, लक्षणों को पहचानें, समय पर इलाज कराएं : ICMR

World Thyroid Day 2026, ICMR NINE, Thyroid Cancer India,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.