Cervical Cancer Death: इंग्लैंड में चार सालों में एक भी यंग महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से नहीं हुई, जानिए क्यों

Cervical Cancer in England Zero Deaths : इंग्लैंड में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ ये बड़ी जीत है। लैंसेट (TheLancet) पर प्रकाशित शोध के मुताबिक, पिछले चार सालों (2020 से 2024 तक) में युवा महिलाओं (उम्र 20 से 24 वर्ष तक) की मृत्यु की संख्या जीरो तक पहुंचा दी है। दरअसल, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान एक टीकाकरण का है जो साल 2008 में स्कूली स्टूडेंट्स को देना शुरू किया गया था। करीब 18 साल के बाद नतीजा पूरी दुनिया के सामने है।