कान में घंटी बजना, चक्कर आना और सुनाई कम देना हो सकता है Vestibular Schwannoma; मेयो क्लिनिक के अनुसार समझिए

Vestibular Schwannoma Symptoms: क्या आपके कान में लगातार ऐसी आवाज आती है जैसे कोई घंटी या सीटी बज रही हो? क्या आपको चलते-फिरते अचानक चक्कर आने लगते हैं या एक कान से सुनना कम हो गया है? अगर हां, तो इसे मामूली कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें। मेडिकल साइंस में इसे वेस्टिबुलर श्वानोमा (Vestibular Schwannoma) या एकॉस्टिक न्यूरोमा (Acoustic Neuroma) कहा जाता है। आइए मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार समझते हैं कि यह क्या है और इसके कारण क्या होते हैं?