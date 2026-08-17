पुरुषों में पेल्विक पेन क्यों होता है? प्रोस्टेट की समस्या से लेकर संक्रमण तक हो सकते हैं कारण

Causes Of Pelvic Pain In Men: पुरुषों में पेल्विक पेन यानी श्रोणि क्षेत्र में दर्द के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। कई बार यह मांसपेशियों में खिंचाव, नसों में जलन या किसी सामान्य संक्रमण के कारण हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में यह प्रोस्टेट, यूरिनरी ट्रैक्ट या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए अगर पेल्विक पेन लगातार बना हुआ है या इसके साथ पेशाब करने में परेशानी, बुखार, अंडकोष में दर्द या अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।