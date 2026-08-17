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पुरुषों में पेल्विक पेन क्यों होता है? प्रोस्टेट की समस्या से लेकर संक्रमण तक हो सकते हैं कारण

Pelvic Pain In Men: पुरुषों में पेल्विक पेन के क्या कारण हो सकते हैं, इससे जुड़े कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और किन स्थितियों में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? आइए जानते हैं, NHS, Mayo Clinic और Cleveland Clinic के अनुसार।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 17, 2026

Purushon Mein Pelvic Pain, Pelvic Pain Ke Karan

पुरुषों में Pelvic Pain causes and symptoms/ image credit freepik

Causes Of Pelvic Pain In Men: पुरुषों में पेल्विक पेन यानी श्रोणि क्षेत्र में दर्द के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। कई बार यह मांसपेशियों में खिंचाव, नसों में जलन या किसी सामान्य संक्रमण के कारण हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में यह प्रोस्टेट, यूरिनरी ट्रैक्ट या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए अगर पेल्विक पेन लगातार बना हुआ है या इसके साथ पेशाब करने में परेशानी, बुखार, अंडकोष में दर्द या अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

पुरुषों में पेल्विक पेन किस तरह महसूस हो सकता है?

पेल्विक पेन के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं-

  • पेट के निचले हिस्से या ग्रोइन में दर्द या दबाव
  • लिंग में दर्द या असहजता
  • अंडकोष में दर्द
  • पेशाब करते समय दर्द या जलन
  • बार-बार पेशाब करने की इच्छा
  • पेशाब करने में कठिनाई
  • जननांगों, नितंबों या जांघों के अंदरूनी हिस्से में जलन या खुजली
  • कमर या पीठ के निचले हिस्से में दर्द
  • बुखार या ठंड लगना

Mayo Clinic के अनुसार, पुरुषों में पेल्विक पेन के साथ पेशाब में खून, वीर्य में खून, अंडकोष या ग्रोइन में गांठ अथवा सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

पुरुषों में पेल्विक पेन के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं?

पेल्विक पेन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें संक्रमण, नसों की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव और कुछ अंगों से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। Cleveland Clinic के अनुसार, पेल्विक पेन के संभावित कारणों में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI), यौन संचारित संक्रमण (STI), किडनी इंफेक्शन या किडनी स्टोन, आंतों में सूजन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS), हर्निया, पेल्विक फ्लोर की समस्या और पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकती हैं।

प्रोस्टेट की समस्या भी हो सकती है कारण

पुरुषों में पेल्विक पेन का एक महत्वपूर्ण कारण प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन होती है। NHS के अनुसार, प्रोस्टेटाइटिस कभी-कभी गंभीर स्थिति हो सकती है और इसमें चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, प्रोस्टेटाइटिस किसी संक्रमण, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, से जुड़ा भी हो सकता है।

संक्रमण के कारण भी हो सकता है पेल्विक पेन

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, किडनी इंफेक्शन, किडनी स्टोन और यौन संचारित संक्रमण भी पेल्विक क्षेत्र में दर्द पैदा कर सकते हैं। इसके साथ पेशाब करते समय जलन, बार-बार पेशाब आना या जननांगों से असामान्य डिस्चार्ज जैसे लक्षण भी हो सकते हैं।

मांसपेशियों और नसों की समस्या भी हो सकती है वजह

हर पेल्विक पेन किसी संक्रमण या आंतरिक अंग की बीमारी के कारण नहीं होता। पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों में तनाव, चोट या पेल्विक फ्लोर की समस्या भी दर्द पैदा कर सकती है। कुछ मामलों में नसों में जलन या अन्य नर्व संबंधी समस्या के कारण भी दर्द हो सकता है।

किन लक्षणों के साथ तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर पेल्विक पेन के साथ इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे, तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है-

  • तेज या अचानक शुरू हुआ पेल्विक पेन
  • बुखार
  • मतली या उल्टी
  • पेशाब करने में असमर्थता
  • पेशाब में खून
  • वीर्य में खून
  • ग्रोइन या अंडकोष में गांठ या सूजन
  • पेशाब करते समय तेज दर्द या जलन

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?

पुरुषों में पेल्विक पेन के कई संभावित कारण हो सकते हैं। यह कभी संक्रमण, मांसपेशियों या नसों की समस्या से जुड़ा हो सकता है, तो कभी प्रोस्टेट, यूरिनरी सिस्टम या पाचन तंत्र की समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए केवल दर्द की जगह के आधार पर खुद से बीमारी का अनुमान लगाना सही नहीं है। अगर दर्द लगातार बना हुआ है, बार-बार हो रहा है या इसके साथ पेशाब, बुखार, अंडकोष, वीर्य या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से जांच कराना बेहतर है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

17 Aug 2026 03:21 pm

Published on:

17 Aug 2026 03:21 pm

Hindi News / Health / पुरुषों में पेल्विक पेन क्यों होता है? प्रोस्टेट की समस्या से लेकर संक्रमण तक हो सकते हैं कारण

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